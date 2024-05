Dybala, niente Atalanta. DDR: "Sfida chiave, proviamo a vincerla"

Non c'è Dybala nella Roma che ieri pomeriggio è partita per Bergamo, dove stasera (ore 20.45, diretta tv su Dazn, arbitro Guida) i giallorossi affronteranno l'Atalanta in un vero e proprio spareggio Champions. [...] Stamattina a Trigoria farà un provino, e in caso di sensazioni positive potrebbe raggiungere la squadra a Bergamo. Indisponibile, ma si sapeva già, anche Spinazzola, che ha riportato una lesione al flessore della gamba destra: a Trigoria sperano che possa rientrare per l'ultima di campionato, il 26 maggio a Empoli. [...]

Per la gara di stasera De Rossi ha qualche dubbio. "Due o tre per le condizioni fisiche - le parole del tecnico - ci sto pensando. Alcuni hanno giocato tante partite ma poi avremo una settimana per recuperare: posso chiedere qualcosa di più ai giocatori". [...] "Sappiamo quanto sia importante per noi e per loro, ci giochiamo tantissimo: sarà uno snodo cruciale". [...] "L'Atalanta - ha continuato il tecnico - è una realtà importante, unica ed è un'ispirazione per molti. Gasperini è uno tra gli allenatori più innovativi". [...] Formazione: da non escludere il ritorno alla difesa a tre, mentre al posto di Dybala - al fianco di Lukaku in attacco - De Rossi dovrà scegliere uno tra Abraham, Azmoun e Baldanzi.

(corsera)