Dybala escluso dall'Argentina: Copa America a rischio

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Come tutti gli argentini, Dybala tiene enormemente a rappresentare la sua nazione durante l'edizione della Copa America che si terrà questa estate negli Stati Uniti. Ieri tuttavia sono state diramate le convocazioni di Scaloni riguardanti le due amichevoli precedenti all'inizio della competizione, contro Ecuador e Guatemala e il calciatore giallorosso non risultava tra i nomi scelti dal CT - regolarmente presente Paredes. Una decisione riguardante proprio allo stato di forma della Joya, che sta ancora recuperando dall'infortunio muscolare accusato con la Juventus, problema che lo ha costretto a saltare le sfide decisive contro Leverkusen e Atalanta.

Lo stesso De Rossi, dopo la vittoria con il Genoa, dove Dybala è entrato al 60' per poi uscire nel recupero, ha affermato che il giocatore avesse esclusivamente mezz'ora nelle gambe. La sua esclusione potrebbe tuttavia non essere definitiva. La lista comunicata da Scaloni è relativa unicamente alle prossime due partite, mentre quella della Copa America arriverà solo in un secondo momento, e potrebbe vedere proprio la Joya tra i giocatori che dovranno difendere il titolo. Il calciatore della Roma nel frattempo ha voluto sottolineare la sua incisività nel campionato dei giallorossi - a una giornata dalla fine ha realizzato 16 gol e 10 assist in 38 gare - pubblicando su Instagram una foto dei tre "player of the month" ottenuti in stagione, l'ultimo proprio nel mese di aprile - oltre a quello di febbraio e quello di novembre.