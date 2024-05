Dybala escluso da Scaloni: Coppa America a rischio

A meno di sorprese, Paulo Dybala è destinato a saltare la Coppa America. Questo si evince dalla lista dei convocati dell'Argentina per le due amichevoli contro Ecuador e Guatemala dove ct Scaloni non lo ha inserito (è invece presente Paredes). Da Trigoria trapela che si tratta esclusivamente di scelta tecnica e non perché sia infortunato.

I 28 minuti di domenica disputati contro il Genoa hanno evidenziato quanto Paulo sia in difficoltà. Per questo Scaloni ha preferito non puntarci e lasciarlo nella Capitale. [...] Gli ultimi forfait con la Roma causati dal dolore all'adduttore sinistro, sono stati decisivi. Dybala ha saltato due delle gare più importanti della stagione romanista, quella contro il Bayer e con l'Atalanta, e probabilmente la sua assenza ha inciso sulla decisione del ct. [...]

(Il Messaggero)