Dybala è in gruppo e spera di giocare ma Baldanzi è pronto

Corre, calcia, scatta. Paulo Dybala c'è. L'impiego dal primo minuto verrà deciso in extremis,, ascoltando le sensazioni dell'argentino, ma la Joya è recuperata. Ieri l'argentino si è allenato insieme al gruppo per il secondo giorno consecutivo, non avvertendo problemi all'adduttore. A questo punto toccherà a De Rossi decidere: se volesse ulteriormente preservarlo, è pronto Baldanzi. (...) Il tecnico chiederà il penultimo sforzo ai tre moschettieri del centrocampo, con Pellegrini che festeggerà le 250 presenze in serie A. Il capitano è a quota 8 reti in campionato: soltanto nel 2021-22 segnò di più (9). Ora ha due partite per superarsi e toccare la doppia cifra. (...)

(Il Messaggero)