Dybala da proteggere, DDR punta sui giganti

Tutto ruota attorno a Dybala. Paulo sì, Paulo no, Paulo nì. [...] La sensazione, però, è che l'argentino - al di là delle dichiarazioni ufficiali - non verrà rischiato. [...] E allora, se la Joya come sembra non dovesse farcela dal via, la tentazione di giocare con due centravanti di peso è forte. Lukaku c'è, l'Europa è il suo giardino (già 7 reti in 12 gare). Il ballottaggio per il posto vicino al belga è ristretto ad Abraham e Azmoun, l'ex di turno che a fine stagione probabilmente tornerà proprio qui al Bayer. [...]

E' questa la mossa a sorpresa che ha in mente De Rossi [...] con uno schieramento poi che gli permetta, a seconda delle esigenze, di giocare a specchio con i tedeschi utilizzando la difesa a tre oppure tornando al più classico dei 4-4-2 (allargando Spinazzola e retrocedendo Celik). [...] Per questo motivo la possibilità che Spinazzola inizi nel terzetto difensivo, con una linea a cinque in mediana (Celik a destra e il Faraone a sinistra, con il terzetto Cristante, Paredes e Pellegrini in mezzo) più i due centravanti si fa largo. E in effetti avrebbe una sua logica. [...] Se è vero che ogni impresa fa storia a sé, Daniele non potrà aver dimenticato che proprio in Roma-Barcellona, Di Francesco passò a difendere a tre, schierando due centravanti di peso (Dzeko e Schick), sorprendendo così i catalani. [...]

(Il Messaggero)