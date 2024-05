Dybala cosa fai? Con la Roma in Champions più facile che resti

[...] Paulo Dybala deve ancora capire bene cosa fare del suo futuro. Nei giorni scorsi l’entourage dell’argentino, nello specifico l’agente Jorge Antun, ha avuto dei contatti ufficiali con la Roma, proprio per capire come cambierà la squadra nel prossimo triennio, quello che legherà Ghisolfi e De Rossi al club. E ad Antun è stato chiesto di attendere l’insediamento di Ghisolfi, che sarà l’uomo che tecnicamente avrà il compito di costruire la nuova Roma. Sarà lui ad illustrare il nuovo progetto a Dybala ed a cercare di trasmettergli le sensazioni giuste per continuare a brillare ancora in giallorosso. Dybala, infatti, in questi giorni è giù di morale, soprattutto per la mancata convocazione in nazionale per le due amichevoli contro Guatemala ed Ecuador. Di certo, però, si augura anche di giocare la Champions nella prossima stagione, proprio perché quella è la vetrina di cui ha bisogno per restare ad alti livelli anche dall’altra parte del mondo. E, in tal senso, quanto successo ieri a Dublino gli ha dato un po’ di speranza in più. [...]

(Gasport)