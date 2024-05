Dybala c'è, ma il futuro della Joya è un mistero: i club arabi chiamano

Dybala ha recuperato dall'infortunio muscolare e sarà in campo contro il Genoa nell'ultima partita casalinga della stagione. Ma domani all'Olimpico sarà solo un arrivederci o un addio? L'argentino ha un contratto fino al 30 giugno 2025, ma il club e il calciatore dovranno sedersi attorno a un tavolo per capire cosa fare in estate. C'è una clausola da 12 milioni che incombe e un mercato arabo che spinge. Il dilemma Dybala sarà il primo nodo da sciogliere per il nuovo ds Ghisolfi, atteso nella Capitale entro fine mese. In attesa di capire quali saranno le strategie in vista della prossima stagione, c'è un campionato da concludere e da cui dipenderà tanto del futuro di De Rossi e dei giallorossi.

(corsera)