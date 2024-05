Dybala accelera: ha nel mirino Genoa ed Empoli

Ha trascorso la domenica tra terapia, ghiaccio e massaggi, poi ha visto la partita in televisione da casa tifando per i compagni. Paulo Dybala ha accettato a malincuore i segnali del corpo che gli suggerivano di fermarsi in tempo. Mai avrebbe voluto saltare le due serate più importanti della stagione. Ma il suo percorso non è finito tra Leverkusen e Bergamo. La Roma spera e conta di recuperarlo in tempo per la sfida di domenica prossima contro il Genoa: con cinque-sei giorni di lavoro, senza altri impegni agonistici, Paulo dovrebbe mettersi a disposizione di De Rossi. Con l’obiettivo di tirare dritto senza problemi tra l’ultima giornata contro l’Empoli e poi l’evento al quale tiene di più, la Coppa America negli Stati Uniti. Quando tornerà dalle vacanze, Dybala spera di ritrovare la Roma in Champions.

(Corsport)