Dubbio Dybala, Celik torna titolare

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dybala solo a gara in corso, chance dal primo minuto per Baldanzi. Ieri l'argentino si è allenato con il gruppo durante la rifinitura a Trigoria ed è partito insieme ai compagni alla volta della Germania. La Joya dovrebbe comunque partire dalla panchina non essendo al 100%, pronto a subentrare nel finale. Per i restanti titolari nessun pensiero all'altrettanto importante sfida di domenica con l'Atalanta: contro la squadra di Xabi Alonso scenderanno in campo i migliori. In porta ovviamente ci sarà Svilar, sempre protagonista nelle notti europee e pronto nuovamente a difendere i pali romanisti e a tenere viva la partita.

Due cambi in difesa rispetto all'andata: sulla destra ci sarà Celik che andrà a sostituire Karsdorp, complice anche l'errore che ha regalato il vantaggio al Leverkusen. Sul lato opposto continua l'alternanza tra Angelino, che ha giocato con la Juventus, e Spinazzola, con quest'ultimo che occuperà la zona presidiata da Frimpong. A centrocampo straordinari per Pellegrini, Cristante e Paredes. Pochi dubbi anche per quanto riguarda l'attacco: il centravanti sarà ovviamente Lukaku, così come alle sue spalle dopo aver riposato in campionato con i bianconeri ci sarà El Shaarawy. La terza maglia sarà invece affidata a Baldanzi, alla seconda gara da titolare in Europa League dopo il ritorno a Brighton.

Non replicherà la formazione che ha stupito De Rossi Xabi Alonso. Lo spagnolo affiderà a Boniface le chiavi del reparto avanzato, mentre il grande ex Schick e il ritrovato Hlozek partiranno dalla panchina. Sulla trequarti ci sarà la qualità di Adli e Wirtz, quest'ultimo neanche convocato nella vittoria per 5-1 con il Francoforte. A centrocampo al posto di Andrich, autore del 2-0 nell'andata ci sarà Palacios, con Grimaldo che si posizionerà sul lato sinistro. Sulla fascia destra agirà Frimpong, di conseguenza Stanisic scalerà così nella difesa a tre formata dal croato, Tah e Tapsoba.