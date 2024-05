Dubbi sul vice di Paulo, Kristensen entra a destra

La perdita di Spinazzola, che ha una lesione alla coscia e quindi ha chiuso a Leverkusen la sua stagione, libera un posto nella difesa della Roma: una delle ipotesi sulle quali ha lavorato De Rossi è stato il 3-5-2 con Angelino a tutta fascia e Smalling centrale, in prevedibile marcatura su Scamacca, con Mancini e N'Dicka scudieri. A destra tornerebbe Kristensen che in Europa League non era utilizzabile.

L'alternativa è la difesa a tre e mezzo con Angelino centrale sinistro ed El Shaarawy ancora titolare. In questo caso uscirebbe Smalling e N'Dicka giocherebbe da centrale tra i centrali. Davanti è dubbio a tre per il ruolo di vice Dybala accanto a Lukaku: in coppa ha giocato Azmoun, ma anche Baldanzi e Abraham sono in corsa. [...]

(corsport)