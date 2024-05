Dopo lo stop si complica il rinnovo di Spinazzola

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Appeso a un filo il destino di Leonardo Spinazzola alla Roma. Prima dell’arrivo di Daniele De Rossi il futuro dell'ex Juventus sembrava essere al di fuori della Capitale, con l'intenzione della società giallorossa di non rinnovare il contratto in scadenza il prossimo giugno. Dopo l’esonero di Mourinho le cose sono cambiate: complice anche l'arrivo a gennaio di Angeliño, che ha permesso di farlo rifiatare, Spinazzola ha giocato 17 partite tra campionato e coppa. E cominciava a serpeggiare l'idea di proporgli un rinnovo di contratto - con un ingaggio inferiore a quello attuale - così da tamponare l'esigenza di intervenire sul mercato almeno in un reparto, considerando il riscatto di Angeliño, e vista anche l'assenza di pretendenti - ci sarebbe eun minimo sondaggio della Juve. La lesione al flessore destro accusata con il Leverkusen potrebbe aver tuttavia cambiato ulteriormente le carte in tavola. Il terzino ha verosimilmente terminato in anticipo la sua stagione, ma per il futuro bisognera aspettare ancora qualche giorno.