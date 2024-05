Domani il derby. Guidi per blindare il secondo posto

Un derby che manca da tre anni pieni. Escludendo la sfida dell'andata, l'ultimo Roma-Lazio risale al 24 aprile del 2021: Bove segnò il gol del vantaggio e la contesa finì con il puntegglo di 1-1. Adesso è tempo di vigilia. Perché domani, alle ore 15 in punto, scatta la stracittadina del campionato Primavera al Tre Fontane. L'undici di Guidi è secondo in classifica, a +6 punti da cugini, quarti della classe. La missione è chiudere Il discorso qualificazione diretta alle semifinali scudetto con due giornate d'anticipo, ma bisogna battere la Lazio e sperare che l'Atalanta non vinca a Bologna. [...]

(Corsport)