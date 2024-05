Difesa nuova e il club chiede: "Coloriamo l'Olimpico"

De Rossi non ama definirlo turnover, ma una rotazione per preservare i giocatori più stanchi e a rischio infortunio. [...] Tra loro c'è Mancini che alla fine del primo tempo di Roma-Bayer aveva chiesto il cambio per il riacutizzarsi della pubalgia. [...] Rimarrà fuori anche Smalling, la coppia centrale dunque sarà composta da Ndicka e Llorente. A destra tornerà Celik, l'unico esterno destro al momento presentabile assieme a Kristensen. [...] A sinistra tornerà Angelino dopo che Spinazzola ha giocato due partite consecutive.

A centrocampo confermati Cristante, Paredes e Pellegrini, anche se il capitano potrebbe aver bisogno di un torno di riposo per recuperare le forze. Pure l'attacco non dovrebbe subire significativi stravolgimenti: ci saranno Dybala e Lukaku, in dubbio El Shaarawy. [...] Sui social, la Roma ha chiesto ai tifosi di colorare lo stadio di giallorosso, riprendendo le parole pronunciate da De Rossi: "Servirà una prova eccezionale dei giocatori e anche dei nostri tifosi". [...]

(Il Messaggero)