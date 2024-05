"Difendiamo male e non tiriamo mai. Sono addolorato per Di Francesco"

La stagione della Roma termina con una sconfitta 2-1 a Empoli (gol di Aouar) arrivata nei minuti di recupero. [...] De Rossi aveva chiesto una partita "vera" ai suoi calciatori, e così è stato, ma il tecnico giallorosso non è per niente soddisfatto del risultato. "La differenza nel calcio - le sue parole a fine partita - la fanno tante cose, così non dobbiamo essere contenti solo perché abbiamo disputato una partita seria. Ci sono troppe cose che dobbiamo migliorare, partendo dal punto di vista difensivo. Poi teniamo tanto la palla, ma non tiriamo mai in porta". [...]

"Il gol subito nel finale non si può concedere, non si può prendere una rete così in serie A. E' una cosa che mi fa male, non volevo finire così la stagione, non è un discorso nei confronti dell'Empoli ma dovevamo vincere". In settimana si è confrontato con il nuovo direttore dell'area tecnica, Ghisolfi, sulla rosa della prossima stagione: "Ho parlato con il direttore, ci siamo confrontati sia sulla costruzione della rosa sia su qualche nome. C'è grande sintonia". [...] Con la sconfitta di Empoli, la Roma ha condannato alla retrocessione il Frosinone di Di Francesco. [...] "Sapere che il gol che abbiamo preso all'ultimo in quel modo manda in serie B un ragazzo che conosco, che stimo e a cui sono affezionato, mi fa ancora più male".

(corsera)