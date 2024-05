Derby Primavera, anticipo di playoff

Roma 2° a -3 dall'Inter, Lazio 4° a -6 dai cugini. Entrambe già qualificate per i playoff (che i biancocelesti non disputavano dal 2017) oggi si sfideranno alle ore 15, al Tre Fontane, nel derby Primavera in diretta tv su Sportitalia.

All'andata ha vinto 1-0 la Lazio con un rigore di Gonzalez, il fuoriquota paraguayano del 2003 che non può giocare per regolamento in queste ultime 5 giornate e nei playoff. La Roma difende (almeno) il 2° posto che porta direttamente in semifinale. I biglietti possono essere prenotati gratuitamente, ma solo online, fino alle ore 13.

(corsera)