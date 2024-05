De Rossi: “Troppi rischi. Avevamo preparato un’altra gara”

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Terminato il tour de force della Roma, così come le speranze di qualificarsi in Champions dopo la sconfitta di ieri con l’Atalanta.

“C’è stata una reazione dopo il rigore, ma dovevamo farlo prima – ha affermato De Rossi al termine del match ai microfoni di DAZN – dopo il primo gol ci siamo sciolti, so che non è facile giocare contro queste squadre qui, ma abbiamo rischiato troppo e non va bene. Avevamo preparato una partita più diretta. Nell’ultima mezz’ora abbiamo fatto meglio c’è stato uno scatto mental”. Nei prossimi giorni a Trigoria si preparerà la sfida con il Genoa, l’ultima davanti al pubblico dell’Olimpico, che risponderà nuovamente presente. Andranno valutate le condizioni di numerosi giocatori non convocati per la sfida con i bergamaschi, in particolare Dybala, rimasto nella Capitale per il problema accusato con la Juventus. Mentre andranno valutate nelle prossime ore le condizioni di Paredes. Che ha subito qualche noia muscolare nel primo tempo, tanto da dover essere sostituito all’intervallo.