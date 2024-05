De Rossi spinge: "Non si può mollare niente"

De Rossi è alle prese con un tour de force che lo porta a giocare 4 partite decisive in soli dieci giorni. Così dopo l'andata con il Leverkusen, oggi il tecnico della Roma dovrebbe cambiare 5-6 giocatori. La difesa, ad esempio, dovrebbe essere tutta nuova rispetto a giovedì scorso, mentre davanti Zalewski dovrebbe dare fiato a El Shaarawy, che sembra un po' con le pile scariche. Il centrocampo titolare, anche se alla fine potrebbe riposare anche Pellegrini, con Aouar in caso favorito su Bove per prendere il suo posto.

"Ma non molliamo nessuno dei due obiettivi, siamo in una semifinale europea, non si possono fare calcoli - ha detto ieri l'allenatore della Roma - Abbiamo bisogno di punti, ma siamo anche consapevoli che la Juventus vorrà mettere il punto sulla qualificazione in Champions". E stasera sarà ovviamente una gara particolare per Paulo Dybala: "Sta bene, mi sta stupendo dal punto di vista fisico, sta facendo partite dove corre sempre tantissimo. Ma finché sta in piedi lo metto sempre dentro...".

