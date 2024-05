De Rossi: “Sfida mostruosa. Ma è alla portata della Roma”

“Siamo emozionati, vogliamo viverci un’altra serata indimenticabile, davanti ai nostri tifosi, consapevoli che sarà una sfida difficilissima, ma non fuori dalla nostra portata”. Daniele De Rossi, che oggi sarà in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di andata di Europa League col Bayer Leverkusen (all’Olimpico domani alle 21, diretta tv su Rai 1, Sky, Dazn e Now, arbitra il francese Letexier) insieme a Paredes, ha parlato ai canali ufficiali della società. (...) Quasi sicuramente DDR recupera Lukaku e Smalling, che ieri si sono allenati con il gruppo mentre Pellegrini ha riposato a scopo precauzionale. “Sembra stiano bene, vedremo che sensazioni avvertiranno. Come ho detto dopo Napoli, dobbiamo essere pimpanti e forti sempre, ci sta anche un momento in cui i giocatori possono essere meno brillanti, anche perché arriviamo da un periodo in cui stiamo rincorrendo, e rincorrere toglie tante energie. Le squadre intorno a noi stanno facendo molto bene, è un campionato apertissimo anche per merito loro”. (...) In coppa però sarà una partita da dentro o fuori. “Questo è un discorso a parte, vincerà chi sarà più forte in queste due partite, non in tutta la stagione. Loro hanno una grande condizione mentale. Una squadra che non perde mai si può sentire imbattibile, non in maniera presuntuosa ma avendo fiducia, credendoci fino alla fine. Se hanno fatto tanti gol oltre il novantesimo minuto significa che hanno cuore, attributi, giocatori di qualità, temperamento e conoscenza tattica. Xabi Alonso ha preso una squadra nella parte destra della classifica e in due anni, facendo un calcio piacevole, l’ha portata a trionfare in Germania, impresa che non le era mai riuscita, e in semifinale di Europa League, risultato comunque molto difficile”. (...)

(corsera)