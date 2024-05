De Rossi sa come si fa: "Roma, crediamoci!"

Nel 2018, prima che la Roma da lui capitanata scendesse in campo per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona, con il complicatissimo compito di rimontare il 4-1 di svantaggio maturato al Camp Nou, Daniele De Rossi fece tremare i muri dello spogliatoio dell'Olimpico urlando alla squadra: "Mi fido di voi: oggi facciamo la storia!". [...] Stasera a Leverkusen servirà costruire un'impresa simile. [...] "Andrò a braccio nei miei discorsi, di sicuro anche stavolta mi fido dei miei giocatori - ha detto De Rossi in conferenza stampa -. Mi hanno portato loro qui grazie alle prestazioni e mi fido di loro". [...]

"Noi abbiamo le carte in regola per andare in campo e ricreare quell'atmosfera. Da lì a dire che passeremo, non è automatico ma siamo pronti per fare una partita vera e riaprire la questione". Una volta sbarcato a Leverkusen ha nascosto ogni mossa sull'impiego o meno di Dybala. [...] Quello che ha assicurato DDR è che non ci sarà un condizionamento dalla sfida Champions di domenica contro l'Atalanta: "Nessuno verrà preservato in vista di Bergamo". [...] Il focus dell'allenatore giallorosso rimane il piano partita di stasera: "Non sarà tanto diverso dall'andata, dove abbiamo provato a fare una partita per vincerla. Sicuramente non aspetteremo tutta la partita, dovremo essere pronti ad essere anche costretti a fare una difesa diversa da quella che piace fare a noi, cioè in pressione offensiva". [...]

(Tuttosport)