De Rossi: “Potevamo vincerla, sono orgoglioso di questa Roma”

«Sono orgoglioso dei miei ragazzi: non molte ore fa eravamo tutti incerottati giovedì a commentare una partita molto intensa con il Leverkusen, invece con la Juventus abbiamo finito in crescendo di fisico e di testa». Daniele De Rossi, al termine del pareggio contro la Juventus che complica la corsa Champions – l’Atalanta è dietro 3 punti ma ha 2 partite in meno – è soddisfatto della prestazione, non del risultato. «Sono orgoglioso di come i ragazzi si siano impegnati, i pareggi non ci vanno bene, ma sono contentissimo dell’approccio anche quando non giochiamo bene. È stata una bella partita, la Juventus è veramente forte, hanno giocatori eccezionali: va dato merito agli avversari». [...] Domenica a Bergamo lo scontro decisivo per la Champions. «Avremo solo un risultato, il recupero dell’Atalanta contro la Fiorentina per loro sarà una finale, giocarla così tardi falsa il campionato e ci fa fare dei calcoli diversi». Giovedì a Leverkusen servirà un’impresa. «Ci dobbiamo credere e pensare come se fosse facile, nei primi minuti all’andata siamo stati bravi, abbiamo avuto delle occasioni. Non dobbiamo recuperare cinque gol, sono solo due: ho chiesto consiglio anche ad Allegri, mi ha detto che non serve fare gol subito, possiamo farlo anche al sessantesimo. Dobbiamo essere energici ma anche intelligenti».

(Corsera)