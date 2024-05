De Rossi pensa al Genoa e al futuro: "Serve cambiare, voglio giocatori affamati"

«Dal prossimo anno serve un cambiamento, voglio giocatori affamati». Nonostante manchino ancora due partite alla fine della stagione e la Roma si giochi tanto questa sera (ore 20.45) contro il Genoa di Gilardino, la testa di Daniele De Rossi sembra già proiettata alla prossima stagione. Perché centrare il sesto posto in campionato sarebbe importante, ma progettare il futuro della Roma è più importante. Champions League o no, il prossimo anno dovrà essere rivoluzione tecnica. Con De Rossi allenatore e il nuovo ds Ghisolfi in plancia di comando. (...) Rinnovo triennale in arrivo, ma la programmazione insieme ai Friedkin è già partita: «Abbiamo parlato di quello che servirà alla Roma, come stanno facendo tutti gli allenatori. Abbiamo fatto delle costatazioni sulla direzione degli ultimi anni, che spesso era rivolta a prendere giocatori pronti. A volte è meglio investire su giocatori nostri, creare e supportare giocatori per farne un asset che ti possa dare più stabilità. Ora è presto, poi manca ancora quella figura con cui sistemare tutti i tasselli e con il quale inizieremo a

fare dei nomi. Anche per il direttore sportivo non manca tantissimo». Entro fine mese Ghisolfi arriverà a Roma per iniziare il lavoro di rivoluzione. Perché dopo tanti anni è arrivato il momento di cambiare strada. (...)

(La Repubblica)