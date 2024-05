De Rossi ordina: vietato pensare a Leverkusen

Dimenticare l'Europa League per le prossime 48 ore per concentrarsi solo sulla sfida Champions di domani contro la Juventus. E' l'obiettivo di Daniele De Rossi che ieri, parlando alla squadra alla ripresa degli allenamenti, ha chiesto ai suoi calciatori un ultimo sforzo alla vigilia di una settimana che stabilirà se la Roma avrà raggiunto o meno gli obiettivi stagionali. [...] Per questo contro la Juve ci sarà l'intera rosa a disposizione e il turnover, fatto salvo in alcuni ruoli, non sembra un'opzione. [...]

Ad esempio Smalling e Spinazzola dovrebbero cominciare dalla panchina lasciando spazio a Ndicka e Angelino, mentre Pellegrini e Dybala stringeranno i denti perché in un momento così la Roma ha bisogno soprattutto della loro qualità. [...] Non ancora al meglio, invece, Lukaku, ma ci sarà anche lui contro la Juventus. Rientrato giovedì in coppa dopo il problema accusato con il Milan, sta continuando a confermare un trend che nel 2024 lo ha visto frenare bruscamente nel suo ruolino di marcia rispetto all'inizio della stagione. Ciò nonostante De Rossi punterà ancora su di lui e sul blocco di titolari chiedendo il famoso "centimetro" di Al Pacino in "Ogni maledetta domenica". [...]

