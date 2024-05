De Rossi, no al turnover: "Dybala titolare anche contro la Juve"

"Dybala finché sta in piedi lo faccio giocare". Più che un'indicazione di formazione, quella di De Rossi sembra essere il dogma della sua Roma. Senza Dybala non gioco. E sarà così anche questa sera all'Olimpico contro la Juventus, nella sfida fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. [...] Dopo la sconfitta con il Leverkusen non c'è tempo né di guardare indietro, né di pensare già all'impresa da compiere al ritorno. Perché la Roma contro i bianconeri ha "bisogno di punti, siamo convinti di potercela fare, abbiamo bisogno di una prova eccezionale dei nostri giocatori e dei nostri tifosi, dobbiamo arrivare fino in fondo sempre insieme a loro". [...]

Questa sera sarà comunque turnover, a partire dalla difesa completamente stravolta. Fuori il colpevole Karsdorp, insieme a tutti i suoi compagni di reparto. Mancini, uscito malconcio dalla sfida di giovedì, riposa. Al suo posto Llorente. Così come Smalling che lascia spazio a Ndicka. A destra torna Celik, mentre a sinistra si rivede Angelino. A centrocampo fiducia a Paredes, Cristante e Pellegrini. In attacco con Dybala, ci sarà Lukaku e Zalewski, in vantaggio su El Shaarawy. [...]

(la Repubblica)