De Rossi: “Il recupero dell’Atalanta a fine torneo falsa tutto”

E ora bisognerà vincere a Bergamo. La sfida per la Champions con l’Atalanta come una finale in cui giocarsi tutto. In fondo alla battaglia con la Juve, la Roma poteva tentare il volo, ma alla fine è riuscita a salire solo un gradino. Un punto che mantiene la squadra sulla rotta dell’Europa che conta, ma che complica di sicuro i piani, obbligando i giallorossi alla vittoria in trasferta domenica prossima: «E sì — ha ammesso Daniele De Rossi —, poi però il recupero con la Fiorentina verrà giocato tardissimo, probabilmente per l’Atalanta sarà una finale. Non ci si può permettere di giocare una finale quando tutti gli altri saranno in vacanza. Giocare una partita così importante alla fine falsa il campionato, non è colpa di nessuno, ma ci fa fare dei calcoli diversi». [...] La corsa continua. E sarà fondamentale, come sempre, il contributo di Dybala, uscito dopo il primo tempo per un affaticamento all’adduttore, e di Lukaku (300 gol in carriera ieri con i club). E l’allenatore si è soffermato nel dopo gara proprio sull’argentino, impiegato a destra con Baldanzi: «Hanno grande tecnica, devono giocare e muoversi sempre. Paulo? Ha sentito un fastidio all’adduttore, dice che non è grave: valuteremo il da farsi. Speriamo bene. E faccio i complimenti a Lukaku per i 300 gol in carriera con i club». L’ultima battura De Rossi l’ha dedicata quindi al Leverkusen, verso la sfida di giovedì in Europa League: «Come si fa a ribaltare il Bayer? Ci si crede. Senza troppa fretta. Non sono cinque gol da recupere, sono due. Dovremo essere energici e intensi…».

(Gasport)