De Rossi e Gasperini: una partita doppia fra veleni e speranze

[...] Domenica, a Bergamo, Atalanta e Roma saranno una di fronte all'altra, in uno spareggio già avvelenato: discussioni su calendari, sulle date di recupero, fino all'uscita assai infelice di Gasperini, "la partita con la Fiorentina è stata rinviata per un motivo serio non per un codice giallo", mettendo tragicamente a confronto il malore fatale del compianto Joe Barone e quello del giallorosso Ndicka che sembrava un infarto e poi, fortunatamente, si è rivelato meno grave. "Non rispondo ora" dice De Rossi che si è preparato per allontanare la polemica e non distogliere l'attenzione dal Bayer Leverkusen, "posso anche non riparlarne".

Niente parole, solo pensieri, tutti rivolti a un'avversaria che non perde da 48 partite, "una squadra eccezionale, glielo riconosciamo", che ha vinto all'andata 2-0 all'Olimpico e che ora già ha spiegato ai suoi tifosi via social come acquistare i biglietti per la finale, in barba alla scaramanzia: "Hanno fatto un errore che non ci toglierà il sonno", taglia corto De Rossi. [...] Il resto sono frasi di circostanza, con tono incerto, parole misurate, senza promesse, ma De Rossi che nell'aprile 2018 era in campo contro il Barcellona nell'incredibile rimonta che ha portato alla semifinale di Champions la Roma sa che esiste l'impossibile solo se non ci provi. [...]

(la Repubblica)