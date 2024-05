De Rossi e Dybala vertice per il futuro

LEGGO (F. BALZANI) - Il clima autunnale, oltre 16 ore di volo e la sensazione di voler essere altrove. La Roma sbarca oggi in Australia dove sabato affronterà il Milan in un’amichevole che porta soldi e fastidi. De Rossi ha portato pochi titolari risparmiando nazionali, giocatori con un piede fuori Trigoria e i Primavera impegnati nei play off. Tanti giovanissimi quindi, tra cui Almaviva che proprio 7 anni riceveva da Totti la fascia nel giorno dell’addio. Tra i big c’è Dybala, e non è poco. Perché proprio con la Joya De Rossi cercherà di chiarire il futuro. Il tecnico lo vuole ancora, ma l’assenza della Champions per il terzo anno di fila pesa per l’argentino, che ha perso anche la Nazionale in queste settimane. A luglio scatta la clausola da 12 milioni valida per l’estero, che mette la Roma nella condizione di poterlo vedere andare via da un giorno all’altro. De Rossi spiegherà a Dybala il ruolo che ha in mente per lui non più dietro la punta, ma come falso nove. Perché DDR ha come priorità il 4-3-3 e due esterni a tutta fascia. Poi la palla passerà alla Joya. Di questo dovrà occuparsi Ghisolfi che è rimasto a Roma insieme alla Souloukou proprio per studiare il budget a disposizione. La priorità riguarda i terzini. A De Rossi piacciono Di Lorenzo e Bellanova. Ghisolfi propone anche Diakitè. Sondato, infine, Daniel Maldini visti i dubbi del Milan.