De Rossi è deluso: "Non volevo finire la stagione così"

Mai come ieri sera Daniele De Rossi ha dato l'impressione di essere amareggiato. Aver chiuso la stagione con una sconfitta contro l'Empoli e aver contribuito a mandare in Serie B il Frosinone di Eusebio Di Francesco, lo ha deluso. [...] "Ci sono troppe cose da migliorare. Non possiamo perdere con l'Empoli se vogliamo diventare grandi". [...]

Daniele ha preferito non entrare nei dettagli della rivoluzione che sarà, ma è evidente che la rosa dovrà subire dei profondi cambiamenti: "Valuteremo tante cose. Riprogrammeremo guardando questa partita e non solo, ma questa partita ci deve dire qualcosa. Il gol nel finale non puoi concederlo anche con la difesa a quattro". [...] De Rossi ha puntato il dito soprattutto sulla fase difensiva e sull'incapacità dell'attacco di essere incisivo in contropiede: "Non ci dobbiamo dire bravi per aver fatto una partita seria, ci sono troppe cose da migliorare: dall'attenzione difensiva, al tenere troppo palla e tirare poco. Non possiamo avere tanti contropiedi e non arrivare al tiro". [...]

(Il Messaggero)