De Rossi: «Ci crediamo anche se sarà difficile»

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Una dura sconfitta all'Olimpico per la Roma, che dovrà puntare all'impresa tra meno di una settimana alla BayArena. Al termine della gara ha parlato De Rossi, che ha commentato il risultato: «Abbiamo giocato contro una squadra forte che se va in vantaggio crea difficoltà per come gestiscono palla. La prestazione complessiva è stata fatta correttamente, il primo tempo mi è piaciuto perché recuperavamo palla presto e li costringevamo a calciare, era quello che avevamo preparato. Poi tante partite in Europa le abbiamo sbloccate subito e hanno girato dalla nostra parte e oggi è successo il contrario, io ci credo molto, ovviamente sarà difficile ma non molliamo». Il tecnico ha poi parlato dell’errore di Karsdorp che ha portato alla rete dell'1-0: «Gli episodi sono sempre decisivi ma saremmo scorretti se oggi puntassimo il dito per un errore commesso, quando magari in altre partite abbiamo vinto su errori di altri. Ci sta, fa parte del gioço. Ne usciamo tutti insieme, c'è ancora il ritorno. A volte gli episodi condi-zionano, ma anche lì mancava tanto. All'ultimo secondo abbiamo avuto un'occasione incredibile». Ha rilasciato alcune dichiarazioni anche Svilar. Il portiere ha analizzato il match: «Non era la serata che volevamo, il risultato non è buono, ma nel calcio può succedere di tutto. Dobbiamo crederci e andare li per vincere. Hanno avuto un giorno in più, anche questo può essere un piccolo vantaggio».