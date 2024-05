De Rossi, basta chance a tutti: contro Genoa ed Empoli spazio solo ai fedelissimi

Sarà un finale di stagione solo per i "fedelissimi". Senza più il (piacevole) peso di dover giocare ogni tre giorni, De Rossi potrà preparare le sfide con Genoa ed Empoli avendo a disposizione tutta la settimana per lavorare e quindi non sarà costretto a ricorrere al turnover. Ora è il momento delle scelte, che saranno indicative anche per il prossimo anno: difficilmente si rivedranno in campo Sanches, Aouar, Huijsen, Zalewski, Celik e Karsdorp. L'allenatore darà spazio ai suoi uomini: Svilar, Mancini, Ndicka, Llorente, Angelino, Paredes, Cristante, Pellegrini, El Shaarawy, Dybala e Lukaku. E forse Smalling.

(corsera)