De Rossi a Perth: "Gara col Milan in memoria di Ago e del suo esempio"

"Dobbiamo onorarlo e ricordarlo ogni volta che indossiamo questa maglia". Roma è lontana, ma il ricordo di Agostino è così forte da arrivare fino a Perth, in Australia. Dove Daniele De Rossi ieri ha voluto ricordare Di Bartolomei, a 30 anni dalla sua scomparsa.

"L'anniversario della morte di Ago è sempre triste per ogni romanista. Io ero molto piccolo e non l'ho vissuto, ma dai racconti di mio padre e dei miei amici più vecchi comprendo quanto sia forte il legame. Lui ha lasciato l'esempio di cosa significhi essere romano e romanista", ha concluso il tecnico. Domani Roma e Milan (ore 13 italiane) scenderanno in campo proprio con una maglia dedicata ad Agostino. [...]

(Il Messaggero)