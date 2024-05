DDR: "Stagione n on disastrosa, ora alzare il livello per vincere"

[...] L’ idea di De Rossi è quella di fare meglio da tecnico che da calciatore della Roma. «Penso a ripetere la mia carriera da calciatore che è stata di livello altissimo, difficile rifarla tutta nello stesso club perché ora ci si stufa presto degli allenatori. Ma io sono onorato di guidare la squadra per cui tifo: vorrei arricchirla, restando sempre alla Roma mi sono privato di qualche trofeo ma con un bel progetto possiamo tornare ad alzare qualche coppa». Con un modello ben chiaro in testa. «L'Atalanta, parliamo di loro, non avevo dubbi che avrebbero fatto i punti che dovevano fare perché sono costruiti in quel modo lì. Non è colpa loro se non siamo andati in Champions, ma nostra che dovevamo fare prima i punti che ci servivano. Siamo arrivati con le pile scariche, dobbiamo far si che questa squadra arrivi in fondo a tutte le competizioni». Questa mattina la squadra partirà per l'Australia: venerdì 31 a Perth è in programma un'amichevole contro il Milan che chiuderà ufficialmente la stagione. Stasera (ore 20.30 diretta tv su Sportitalia) a Firenze i giallorossi di Federico Guidi affronteranno la Lazio nella semifinale scudetto del campionato Primavera.

(Corsera)