DDR spinge sul piede di ripartenza

Dopo aver eliminato Feyenoord, Brighton e Milan, non esattamente pizza e fichi, sotto con il Bayer Leverkusen. Un altro impegno severo in Europa League, per la Roma di Daniele De Rossi. Stavolta contro una squadra imbattuta ma non imbattibile, per dirla con DDR. I tedeschi, freschi campioni di Germania, sono tra le cose più belle che – calcisticamente – si possono ammirare non solo in Europa. (...) Ecco perché che c’è curiosità per verificare che tipo di Roma verrà proposta domani sera, semifinale d’andata. (...) Visti i numeri che accompagnano il Bayer, sarà complicato per la Roma prendere il comando delle operazioni. Non impossibile, ma complicato. E, così, appare giusto ipotizzare una Roma da ripartenza. Che è uno dei tanti modi per giocare (bene) a pallone. E che non significa consegnarsi al nemico, ma semplicemente fargli male sfruttando le sue lacune. Che anche l’imbattuto Bayer, con una condizione mentale a duemila, ha. Basta saperle individuare.

(corsera)