Daniele De Rossi non si arrenderà davanti ai critici del giorno dopo

Apriti cielo. Non aspettavano altro gli invertebrati del giorno dopo. Ma quale De Rossi, Xabi Alonso sì che è un grande allenatore. Karsdorp non deve più indossare la maglia della Roma, [...] Abraham è un intruppone. Pellegrini non c'è mai quando si alza il livello. Con Mou non avresti mai perso. Sono questi i principali capi d'accusa nei confronti di una Roma uscita battuta e quasi eliminata dai primi 90 minuti della semifinale di Europa League. [...] Nel calcio spesso ci si dimentica che in campo ci sono anche gli avversari. E se questi ultimi, come nel caso del bellissimo Bayer Leverkusen di Alonso che in quasi due anni di lavoro ha dominato da imbattuto una Bundesliga dove giocano due semifinaliste di Champions (Bayern Monaco e Borussia Dortmund), si dimostrano più bravi, la logica dice che alla fine fa festa il più forte. [...]

La Roma e De Rossi hanno avuto il merito di guardare negli occhi il Bayer provando a scalfirne certezze e automatismi. E' stata tradita soprattutto dal grossolano errore di Karsdorp, un gol incassato che ha cambiato inerzia e psicologia di una sfida che fino a quel momento aveva visto una Roma alla pari contro i tedeschi. [...] Il risultato alla fine è che Dublino è assai più lontana. Al punto che è lecito domandarsi: non sarà il caso di pensare solo al campionato per continuare a inseguire la qualificazione Champions che è il dichiarato obiettivo stagionale? La logica consiglierebbe una risposta affermativa. De Rossi non crediamo la pensi così. E noi stiamo con De Rossi.

(la Repubblica - P. Torri)