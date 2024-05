Da Mou a DDR, i nodi vengono al pettine

Tutti contro lo sciagurato Karsdorp, e d'accordo (ma non esagerate): certi errori non hanno diritto di cittadinanza in una semifinale, Crucifige pure all'indirizzo di Abraham, ok: non si può sbagliare un gol simile al 94'. [...] Ma la verità è che stanno venendo tutti al pettine i nodi della Roma, in questa primavera di passione e di foschi echi dal silenzio: avesse avuto mica ragione Mourinho, quando si lamentava della rosa inadatta e corta? Certo che sì, anche se lui sbagliò tutta la gestione psicologica del gruppo, che affossava per ripararsi dalle critiche. [...]

Le ultime prestazioni hanno perso baldanza e fuoco, gli interpreti principali sono stremati. Nemmeno le alchimie strategiche di De Rossi hanno più ragion d'essere, c'è poco da inventare o da rischiare: da alcune gare, con palla agli avversari, la Roma sta in un 4-4-2 di controllo, poi davanti ci pensi qualcuno. Ma Dybala e Lukaku sono appannati, e del resto nelle ultime stagioni non hanno mai garantito continuità e intensità ad altissimi livelli. [...] Tutto passa dalla qualificazione in Champions. Senza, tutto assumerebbe un aspetto più bigio, e in fondo De Rossi è apparso a noi per compiere questo piccolo miracolo. [...]

(Il Messaggero - A. Sorrentino)