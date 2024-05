Cristante, c'è il video ma non l'audio

C'è apprensione per le decisioni del giudice sportivo che saranno rese note oggi. Ieri, infatti, si è diffusa la voce di una possibile squalifica per Cristante, che nel corso della partita con la Juventus, al 75', avrebbe proferito un'espressione blasfema. Se l'infrazione fosse confermata, il centrocampista andrebbe incontro ad una squalifica. [...]

La bestemmia sarebbe però rilevata solo da un video, senza l'ausilio di un audio, il che renderebbe complicato il compito del giudice, il quale non avrebbe gli elementi necessari per prendere una decisione. Perciò, a meno che nel frattempo non esca fuori un audio dell'episodio, quasi sicuramente oggi Cristante non verrà squalificato.

(corsera)