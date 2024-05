Corsa per la Champions. Dybala lavora da solo, la Roma rimane in ansia

Paulo Dybala vuole esserci domenica sera (ore 20.45) all'Olimpico contro il Genoa, nell'ultima gara casalinga della stagione della Roma. [...] Dopo i due giorni di riposo concessi da De Rossi, ieri la Joya ha svolto un lavoro personalizzato [...] propedeutico al rientro in gruppo, che potrebbe esserci già oggi. In questo caso la sua presenza contro il Genoa sarebbe scontata, in caso contrario DDR dovrà cominciare a pensare alle alternative: Baldanzi sarebbe il sostituto naturale ma il fattore Olimpico e la necessità di dover fare risultato ad ogni costo potrebbe spingere l'allenatore giallorosso ad una soluzione più offensiva, con Abraham o Azmoun al fianco di Lukaku, oppure all'avanzamento di Pellegrini e l'inserimento di Bove.

Il capitano ieri ha svolto lavoro individuale programmato insieme a Paredes, che era uscito malconcio dal match di Bergamo, e Karsdorp, che ha probabilmente chiuso la sua carriera in giallorosso. [...] Hanno lavorato a parte anche Renato Sanches, pure lui ai saluti, e Leonardo Spinazzola. [...] Sta facendo di tutto per esserci nell'ultima, a Empoli, e non ha del tutto abbandonato l'idea di un rinnovo in giallorosso. [...] DDR spinge anche per il riscatto di Angelino, fissato a 5 milioni (pagabili in tre rate) di euro. Contro il Genoa toccherà allo spagnolo sulla fascia sinistra, mentre dalla parte opposta ci sarà di nuovo Kristensen. Al centro Mancini e Ndicka sono ormai la coppia titolare, a meno che De Rossi non decida di dare spazio a Smalling. [...]

(corsera)