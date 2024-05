Controlli sui club, Abodi al calcio: "Pronto al dialogo ma vado avanti"

La sintesi è: il governo non torna indietro, ma ascolta e concede tempo. [...] L'atteso incontro di oggi negli uffici del ministro dello Sport Andrea Abodi, dove alle 15:30 con Federcalcio, Leghe e basket il gioverno discuterà il tema di introduzione di un'Agenzia di nomina governativa sui controlli alle società professionistiche, dovrebbe sancire questo tipo d'approccio. [...] Nelle vesti di "mediatore" tra le diverse anime dello sport, Malagò ha ad un certo punto profetizzato: "Come in tutte le cose della vita, si può trovare una soluzione". Analogo atteggiamento di apertura al dialogo ha avuto poi Abodi, pur restando fermo su un principio: "Non dobbiamo tornare indietro, ma andare avanti cercando di rassicurare su ciò che vogliamo fare con una corretta informazione". [...]

"Penso che si debba mettere in condizione la A - ha concluso Abodi - di poter operare per migliorare le performance sportive e finanziare nell'ambito della sostenibilità da garantire attraverso i controlli". [...] E i club? In vista dell'incontro di oggi appaiono meno compatti di com'era sembrato lunedì scorso. [...] Con una lettera inviata proprio ieri al presidente Lorenzo Casini, Inter, Milan, Juve e Roma hanno chiesto "di chiarire in anticipo" negli incontri istituzionali che "non tutte le posizioni espresse sono condivise e approvate all'unanimità". [...] Inter, Milan e Juve hanno comunque precisato che non si tratta di una sfiducia al presidente della Lega, posizione manifestata dalla Roma che in giornata era andata "in fuga" anticipando tutti nella protesta. [...] A sua volta, Casini ha subito sentito i club e risposto privatamente alla lettera, ribadendo la necessità di compattezza. [...]

(gasport)