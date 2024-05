Nonostante l'impresa mancata in coppa davanti a 64.073 tifosi, il popolo giallorosso non abbandona la propria squadra in un momento tanto importante: contro la Juventus domenica sera all'Olimpico si registrerà infatti un nuovo sold out, il 56° dell'era Friedkin, con circa 64 mila sostenitori presenti a tifare Roma.

(gasport)