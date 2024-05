Conte-Napoli, doppio sì. De Laurentiis lo accontenta, lui spinge per Lukaku

Un contratto così, non si è mai visto nella storia del club. Aurelio De Laurentiis ha rotto gli indugi e ha deciso di assecondare le richieste di Antonio Conte: il Napoli è pronto ad impegnarsi per un triennale da 8 milioni l’anno, complessivi di bonus (affare da 60 milioni lordi, incluso lo staff), pur di ripartire dal miglior allenatore possibile. Un contratto da top manager qual è Conte, che a bilancio peserà più di quello di un super bomber come Victor Osimhen, che il tecnico vorrebbe sostituire con Romelu Lukaku, per andare in tandem all’assalto dell’Inter. Antonio va assecondato perché fa la differenza. [...]

Osimhen, invece, è appeso alla clausola. Victor vuole la Premier e ha il grande sogno di indossare la maglia del Chelsea: un assist perfetto per Conte e per il futuro del Napoli, perché i Blues devono “liberarsi” di Lukaku, il pupillo di Antonio, che sa come rendere letale il centravanti belga, che sotto la sua gestione all’Inter ha segnato 64 reti in 95 presenze complessive. I due, insieme, hanno già vinto e dominato. Rifarlo a Napoli, però, avrebbe tutto un altro sapore.

(Gasport)