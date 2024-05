Conte-Napoli ci siamo: sistemati i dettagli. Ora tocca a Lukaku e Kvara sarà blindato

Il Napoli di Antonio Conte comincia a prendere forma, l'ex allenatore del Tottenham riparte dai punti fermi di una squadra che per quanto abbia mostrato nella stagione appena conclusa il peggio di sé, ha potenzialità e margini di ulteriore crescita rispetto all'annata dello scudetto. [...] Capitolo centravanti: Osimhen ha una clausola da 130 milioni oltre che un ingaggio record di 10 milioni a stagione. [...]

Conte ha detto la sua: Lukaku è l'attaccante con cui ha un feeling particolare, averlo a Napoli è molto più che soltanto un'idea. L'operazione col Chelsea diventa fattibile se il belga (anche lui impegnato a Euro 2024) diventa contropartita tecnica nel trasferimento di Osimhen in Premier. La questione attaccanti è in divenire, Lukaku pur di ricongiungersi con Conte, rinuncerebbe al desiderio di giocare in una squadra che partecipi alla Champions. [...]

(corsera)