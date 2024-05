Concertone e ultrà Bayer: 1500 agenti in piazza. “Alcol solo al chiuso”

Forze dell'ordine a presidiare il centro della Città Eterna e stretta antialcol. Roma si prepara ad accogliere due eventi ad alto impatto di pubblico nel giro di un paio di giorni. Un fiume di persone in un momento storico delicato. Per questo a presidiare il cuore dell'Urbe saranno schierati 1500 tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e vigili. Tra oggi e domani il centro della città subirà una doppia invasione: il primo maggio per il Concertone, la Festa dei Lavoratori, e il due per la semifinale di Europa League con quattromila tedeschi, tifosi del Bayer Leverkusen, che caleranno sulla Capitale per la sfida contro i giallorossi. Il prefetto in ottica sicurezza ha emanato un'ordinanza antialcol molto severa, parzialmente attenuata ieri, poiché all'origine vietava la somministrazione di alcolici, in bottiglie di vetro, anche per i ristoranti e i bar del centro. Adesso potranno servirli ma solo all'interno, non per i clienti seduti ai tavoli nelle verande. Per il resto le limitazioni nel cuore della Capitale restano le stesse. Ovvero è proibito il "trasporto, la vendita e l'asporto di bevande in vetro", con l'unica eccezione "dei generi di prima necessità". Quindi l'acqua e i succhi di frutta. L'interdizione scatta alle 7 di stamattina e fino alle due del due maggio intorno al Circo Massimo e dalle 13 di questo pomeriggio fino alle due del tre maggio per il centro storico. (...)

(La Repubblica)