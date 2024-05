Con la testa a Bergamo

IL TEMPO (M. CIRULLI) - L’ultima partita per concludere in bellezza il campionato con un occhio e la testa a Bergamo. La Roma questa sera affronterà al Castellani un Empoli in piena lotta retrocessione con tutte le intenzioni di giocarsela e non lasciare nulla al caso. Lo ha spiegato bene De Rossi ieri in conferenza stampa, che trova nel terminare davanti alla Lazio in classifica uno stimolo in più, oltre alla possibilità di incidere sulla possibile salvezza dell’Udinese, come sottolineato dai romanisti con uno striscione fuori Trigoria qualche giorno fa: “Giocheremo come se avessimo un disperato bisogno di punti”. Il tecnico ha evidenziato le condizioni di alcuni giocatori a disposizione per la sfida di domani: “Abbiamo spinto più del solito, ma era importante per noi mantenere l’atteggiamento corretto. Dybala sta bene, si è allenato con continuità e può giocare. Spinazzola non sarà convocato, sta recuperando, ma ha bisogno ancora di tempo. Baldanzi ha fatto bene in settimana e potrà disputare un minuto come novanta”. Lo sguardo dei tifosi della Roma sarà necessariamente rivolto alla gara delle 18, dove l’Atalanta con una vittoria sul Torino potrebbe chiudere definitivamente la corsa alla qualificazione Champions, mentre un pareggio terrebbe ancora in vita le speranze dei giallorossi. L’allenatore capitolinonon è ottimista: “È difficile che questa Atalanta non faccia i punti necessari per arrivare tra le prime 4. Personalmente sono proiettato su di noi per il prossimo anno, senza aspettare favori. Se poi dovessimo andare in Europa League saremo rispettosi”.