"Come contro il Barcellona": De Rossi crede nella rimonta

"Vogliamo ricreare l'atmosfera di Roma-Barcellona". Era il 2018, ritorno dei quarti di finale di Champions League. I giallorossi sembravano spacciati dopo il 3-1 dell'andata. Poi sappiamo tutti com'è andata a finire. De Rossi allora era in campo, da capitano. Oggi, nel ritorno della semifinale di Europa League contro il Leverkusen sarà in panchina. A guidare i suoi giocatori verso la mission impossible. [...] De Rossi sa come si fa. Sei anni fa mise la firma (su rigore) sulla più grande impresa della storia recente della Roma. Ora sogna il bis.

Serviranno tre ingredienti per battere il Bayer e regalarsi la finale di Dublino: "Forza mentale, un po' di pazienza e tanta attenzione. Non c'è più margine di errore, soprattutto a questi livelli gli errori si pagano". [...] Poi però c'è la realtà. Il campo, le scelte. E gli uomini. Con Paulo Dybala che resterà in dubbio fino al fischio d'inizio: "Dobbiamo valutare bene come sta. Sono passati un paio di giorni. Parlerò con lui e con il dottore, dobbiamo capire delle cose". [...] In attesa del campo, si avvicina il giorno dell'annuncio del nuovo direttore sportivo. Dalla Francia sono sempre più insistenti le voci di un imminente arrivo nella Capitale di Florent Ghisolfi, attuale ds del Nizza ed ex dirigente del Lens. [...]

(la Repubblica)