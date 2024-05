Coltellate nei pub dopo il derby: presi 3 ultrà laziali

A distanza di quattro mesi dell'assalto al Clover Pub di viale Angelico, avvenuto dopo il derby di Coppa Italia dello scorso 10 gennaio, sono stati presi gli ultrà considerati autori del gesto. Si tratta di quattro giovani laziali, indagati perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. (...) Tre di loro sono finiti agli arresti domiciliari, con applicazione del braccialetto elettronico. Sono Enea Bianchini, 24enne di Monteverde noto per essere giovane "curvarolo" della Nord e uno degli ex Irriducibili; Lorenzo Bernabei, un tatuatore coetaneo di Bianchini e già daspato per gli scontri di Atalanta Lazio del 2019 e con alle spalle un tentato omicidio per una rissa; e il 37enne Simone De Castro, detto "Momme", anche lui con un daspo per gli scontri con l'Atalanta. Per il quarto, il 23enne Gian Marco Camillo, è stato disposto il divieto di dimora nel comune di Roma limitatamente al Primo e al Secondo Municipio. Era la sera del 10 gennaio. Il derby, vinto dai biancocelesti, era finito da diverse ore quando il commando fece irruzione nel pub non molto distante dallo stadio Olimpico. Armati di coltelli, cacciatiti e cinghie gli ultrà laziali iniziarono a danneggiare il locale e a prendersela con chi era lì dentro. Nello scontro rimasero feriti in due. Il più grave il 3lenne romano, Francesco Leuzzi, sostenitore della Roma, ma non in-serito in un contesto di tifo orga-nizzato. (...)

(Il Messaggero)