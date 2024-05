Champions, ultima chiamata. A De Rossi servono 9 punti

Rabbia e frustrazione. Dispiacere e fatalismo. Sono tanti gli stati d'animo in casa Roma, nel day after la sconfitta contro il Bayer Leverkusen. Tra i tifosi e all'interno dello spogliatoio. «È stata una partita eroica - ha commentato orgogliosamente De Rossi al fischio finale - Sapevamo che contro di loro non aveva vinto nessuno, eppure l'abbiamo riaperta. Uscire così fa male». Perché una prestazione così l'aveva sognata e sperata. Certamente pensata, visto l'atteggiamento mostrato dai suoi calciatori fin dal primo minuto. La Roma di ieri sera gli ha riempito il cuore. […] Punto e a capo. Metabolizzata l'amarezza per l'eliminazione la Roma ha l'obbligo di riparte. Proprio da Leverkusen, dopo aver messo paura agli imbattibili tedeschi. […] De Rossi e i calciatori vogliono ancora determinare il proprio desti-no. Uno sforzo finale che la Roma affronterà con Paulo Dybala. Ieri l'argentino si è allenato regolarmente in gruppo e punta ad una maglia da titolare domenica sera. Preservato a Leverkusen, De Rossi si aggrappa al suo giocatore più forte. Per provare a vincere il primo scontro diretto della stagione ed estromettere, definitivamente, anche la Lazio dalla rincorsa europea. Se possibile anche con l'aiuto proprio degli uomini di Gasperini. Svuotati dalla vittoria di Marsiglia e con la testa rivolta alla doppia, storica, finale. Il 15 maggio contro la Juventus in Coppa Italia. Dieci giorni dopo quella di Dublino. Osservata speciale anche da Trigoria.

(La Repubblica)