Champions, tutto aperto: botta e risposta Lukaku e Bremer

Juve quasi in Champions, Roma sempre in corsa per l’Europa a cinque stelle. L’1-1 dell’Olimpico dice e non dice, non risolve. La Juve ha scelto la strategia del passettino, quarto pareggio di fila, a conservare il vantaggio e il terzo posto, complice il fatto che alle sue spalle nessuno corre più, Atalanta a parte. [...] Il gol dell’1-0 ha preso forma come De Rossi forse si immaginava, perché è stato generato dall’ammasso di qualità a destra: Baldanzi prima e Dybala poi hanno triturato Danilo e Bremer, tiro di Cristante, respinta goffa e corta di Gatti su Lukaku che a due passi dalla porta ha messo dentro e ha centrato la tombola delle 300 reti in squadre di club.

(Gasport)