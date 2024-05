Champions, De Rossi pessimista: “L’Atalanta finirà al terzo o quarto posto”

“Per la Champions penso che sia difficile che l’Atalanta non faccia i punti che le servono per arrivare sopra la quinta posizione”. Non si aspetta regali, Daniele De Rossi, che probabilmente vedrà sfumare proprio al fotofinish la qualificazione: la Roma infatti potrà accedere in Champions League solo se l’Atalanta conquisterà al massimo 2 punti nelle 2 partite che deve disputare con Torino e Fiorentina. “Sono già proiettato sulla stagione futura – le parole del tecnico – non aspetto incastri e favori per ottenere un obiettivo. La prossima stagione sarà fondamentale per creare qualcosa di duraturo. Se sarà Europa League, la affronteremmo con molto piacere”. In questi giorni ha fatto conoscenza con il nuovo direttore dell’area tecnica, Florent Ghisolfi. “Le prime impressioni sono buone, abbiamo tanto tempo per parlare di mercato, che è fatto di opportunità e per questo non sappiamo ancora bene in quale reparto interverremo“. […]

(Corsera)