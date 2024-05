C'è Smalling nella difesa a quattro

Un allenamento leggero, quello di ieri, per recuperare le energie mentali e proiettarsi alla ripresa degli allenamenti prevista domani. De Rossi ha concesso un giorno di riposo ai suoi per ricadute le batterie in vista del prossimo impegno contro il Genoa in programma domenica alle 20.45. Gara da vincere per tenere dietro la Lazio e continuare ad alimientare il sogno Champions. (...) Con il rebus Dybala certo, che sta lavorando per esserci e spera di tornare tra domani e giovedì ad allenarsi parzialmente con il gruppo. De Rossi contro il Genoa tornerà alla difesa a quattro, quindi il 4-3-3, schierando Chris Smalling.

(corsport)