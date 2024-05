C'è la grande bellezza in Atalanta-Roma: in gioco la Champions

De Rossi non può scegliere. Gasperini ha un paio di alternative, una però complicatissima. Il discorso, insomma, non cambia molto. Atalanta-Roma è una finale, la prima vera finale per le italiane, in anticipo su quelle da torneo. [...] Gasp può entrare direttamente in Champions battendo il Leverkusen, senza pensare al campionato. [...] Il destino di De Rossi, invece, è legato a doppia mandata a quello del collega, ma è sempre meglio far da sé: il quinto posto assicurerebbe l'Europa che conta senza intermediari. Non gli resta che vincere. [...]

I nerazzurri sono in estati per una stagione che può diventare leggendaria, ma con la testa a Juve e Leverkusen, quindi obbligati a gestire le forze. [...] Dall'altra parte i giallorossi, furiosi per un'eliminazione che fa male, con una voglia di rivincita che neanche il Colosseo potrebbe tenere. [...] La Roma dovrebbe tornare a quattro dietro e sarà col vestito delle occasioni migliori, escluso Dybala: al suo posto Baldanzi. [...] I più attesi sono i centravanti, Scamacca contro Lukaku, uno spettacolo nello spettacolo. Due modi diversi di interpretare un ruolo. [...]

(gasport)