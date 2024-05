C'è Dybala. Aperto ai tifosi il settore ospiti

IL TEMPO (M. CIRULLI) - A poche ore dalla gara con il Genoa arrivano buone notizie da Trigoria, nella seduta di ieri mattina infatti è tornato ad allenarsi interamente con il gruppo Dybala. L'argentino, fermatosi per un problema muscolare con la Juventus sarà nuovamente a disposizione di De Rossi. Crescono dunque le chance di poterlo vedere titolare nell'ultimo match casalingo della stagione.

A scogliere i dubbi sulla presenza del campione del mondo potrebbe essere proprio il tecnico giallorosso, che oggi alle ore 15 presenterà la 37esima giornata di campionato in conferenza stampa.

Domani all'Olimpico non saranno presenti i tifosi del Genoa: la trasferta è stata proibita a causa degli scontri a Genova tra ultras rossoblù e quelli della Sampdoria - i blucerchiati allo stesso modo non potranno viaggiare a Catanzaro -. Di conseguenza il club ha ottenuto il permesso di vedere i biglietti dei Distinti Nord Ovest, come accaduto con il Feyenoord ai romanisti al prezzo di 30 euro.